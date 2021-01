Scuola, il giorno del rientro in classe per 33mila studenti delle superiori (Di lunedì 25 gennaio 2021) Covid, Toti: 'Dati incoraggianti, se continuano così pronti a riaprire le scuole in Liguria' 19 gennaio 2021 Scuole, torna la didattica in presenza per gli studenti delle superiori 20 gennaio 2021 ... Leggi su genovatoday (Di lunedì 25 gennaio 2021) Covid, Toti: 'Dati incoraggianti, se continuano così pronti a riaprire le scuole in Liguria' 19 gennaio 2021 Scuole, torna la didattica in presenza per gli20 gennaio 2021 ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola giorno Ritorno a scuola nelle Marche, Acquaroli: "È un giorno importante, facciamo attenzione" Il Resto del Carlino Contagi nel Siracusano, il sindaco di Carlentini chiude le scuole per un’altra settimana

Scuole chiuse per un'altra settimana a Carlentini, il Comune a nord di Siracusa. Il sindaco, Giuseppe Stefio, ha firmato un'ordinanza che vieta la didattica in presenza. Alunni a casa con la Dad.

Covid Campania, a Napoli negativi i tamponi nella scuola focolaio. DIRETTA

Alla fine su 345 alunni, 181 hanno risposto alla convocazione per il test, risultando tutti negativi. La scuola domani sarà sottoposta a sanificazione. Sono tutti negativi i 224 tamponi che sono stati ...

