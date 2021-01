Scuola, al liceo Manzoni di Milano si torna in classe: “A casa ci stavamo perdendo, speriamo di riuscire a terminare l’anno in presenza” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono tornati in classe questa mattina gli studenti del liceo classico ‘Alessandro Manzoni‘ di Milano, uno degli istituti che nelle scorse settimane aveva protestato di più proprio per chiedere un rientro in presenza in sicurezza. Con il passaggio in zona arancione anche in Lombardia le scuole superiori hanno ricominciato con la didattica in presenza al 50%, anche se molte scuole hanno deciso di prendersi ancora qualche giorno per organizzare al meglio la riapertura. La prima campanella è suonata alle ore 8 per le classi della Scuola milanese. “Siamo contenti di tornare anche se siamo pieni di compiti in classe e interrogazioni”, confessano gli studenti all’ingresso. Molti professori infatti, dicono, hanno accelerato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sonoti inquesta mattina gli studenti delclassico ‘Alessandro‘ di, uno degli istituti che nelle scorse settimane aveva protestato di più proprio per chiedere un rientro inin sicurezza. Con il passaggio in zona arancione anche in Lombardia le scuole superiori hanno ricominciato con la didattica inal 50%, anche se molte scuole hanno deciso di prendersi ancora qualche giorno per organizzare al meglio la riapertura. La prima campanella è suonata alle ore 8 per le classi dellamilanese. “Siamo contenti dire anche se siamo pieni di compiti ine interrogazioni”, confessano gli studenti all’ingresso. Molti professori infatti, dicono, hanno accelerato ...

