Scorta di droga per trascorrere gli arresti domiciliari: accoglie la Polizia completamente sballata (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' andata decisamente male a una 26enne riminese, già sottoposta agli arresti domiciliari, che ha pensato di trascorrere il tempo della misura cautelare fumando marijuana. Nella serata di domenica, ... Leggi su riminitoday (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' andata decisamente male a una 26enne riminese, già sottoposta agli, che ha pensato diil tempo della misura cautelare fumando marijuana. Nella serata di domenica, ...

In casa una valigia piena di droga, pusher ai domiciliari

Viterbo - È stato arrestato al Pilastro, mentre scappava in bicicletta - Sequestrati oltre un etto e mezzo di eroina ...

