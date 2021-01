Sci alpino, Kronplatz 2021. Brignone: “La Erta ha sempre esaltato le mie caratteristiche” (Di martedì 26 gennaio 2021) Federica Brignone è pronta a disputare il gigante di Kronplatz e dopo il terzo posto a Crans Montana arriva a questo nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino decisamente carica e vogliosa di ottenere un altro ottimo risultato: “Il terzo posto in supergigante di Crans Montana mi ha restituito quella fiducia che andavo cercando, qui ci sono tre muri dove conta molto l’atteggiamento, e conterà anche la luce, soprattutto nella seconda manche, con parecchie zone d’ombra. Sulla Erta ho vinto una volta e in un’altra occasione sono arrivata terza, ha sempre esaltato le mie caratteristiche”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Federicaè pronta a disputare il gigante die dopo il terzo posto a Crans Montana arriva a questo nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di scidecisamente carica e vogliosa di ottenere un altro ottimo risultato: “Il terzo posto in supergigante di Crans Montana mi ha restituito quella fiducia che andavo cercando, qui ci sono tre muri dove conta molto l’atteggiamento, e conterà anche la luce, soprattutto nella seconda manche, con parecchie zone d’ombra. Sullaho vinto una volta e in un’altra occasione sono arrivata terza, hale mie”. SportFace.

