Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Kronplatz. Ultima vittoria di Federica Brignone nel 2017 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo il fine settimana di Crans Montana, saluta le nevi svizzere e fa il suo ritorno in Italia. Tutto è pronto, infatti, per il gigante di Kronplatz di domani, martedì 26 gennaio. Sulla temibile pista denominata “Erta” le atlete di Circo Bianco si cimenteranno tra le porte larghe nella quarta gara in assoluto di questo tracciato che si è inserito nel calendario solamente da pochissimi anni. La pista altoatesina, infatti, è entrata ufficialmente nel calendario del Circo Bianco il 24 gennaio 2017 e ha visto subito un podio meraviglioso per i nostri colori. Il successo, infatti, va a Federica Brignone con 55 centesimi di vantaggio sulla francese Tessa Worley e 57 su Marta Bassino. Quadretto completato ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021 prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo il fine settimana di Crans Montana, saluta le nevi svizzere e fa il suo ritorno in Italia. Tutto è pronto, infatti, per il gigante didi domani, martedì 26 gennaio. Sulla temibile pista denominata “Erta” le atlete di Circo Bianco si cimenteranno tra le porte larghe nella quarta gara in assoluto di questo tracciato che si è inserito nel calendario solamente da pochissimi anni. La pista altoatesina, infatti, è entrata ufficialmente nel calendario del Circo Bianco il 24 gennaioe ha visto subito un podio meraviglioso per i nostri colori. Il successo, infatti, va acon 55 centesimi di vantaggio sulla francese Tessa Worley e 57 su Marta Bassino. Quadretto completato ...

_Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Coninews : SPETTACOLO TRICOLORE! ?????? Sofia #Goggia trionfa anche nella seconda discesa di Crans Montana! La festa azzurra è… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia aveva una motivazione speciale per vincere a Crans Montana... facile! ???????? ? - zazoomblog : Sci alpino i convocati dell’Italia per lo slalom di Schladming: otto azzurri in gara - #alpino #convocati #dell’It… - sportface2016 : #Sci alpino, brutte notizie per Davide #Cazzaniga: si teme la rottura del crociato anteriore -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming 2021: programma, orari, tv, streaming. Il mito della Planai! OA Sport Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Kronplatz. Ultima vittoria di Federica Brignone nel 2017

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo il fine settimana di Crans Montana, saluta le nevi svizzere e fa il suo ritorno in Italia. Tutto è p ...

Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Schladming: otto azzurri in gara

Si apre domani a Schladming, in Austria, la settimana della Coppa del Mondo di sci alpino che prevede tre slalom maschili (gli altri due sabato e domenica a Chamonix, in Francia): prima manche alle or ...

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo il fine settimana di Crans Montana, saluta le nevi svizzere e fa il suo ritorno in Italia. Tutto è p ...Si apre domani a Schladming, in Austria, la settimana della Coppa del Mondo di sci alpino che prevede tre slalom maschili (gli altri due sabato e domenica a Chamonix, in Francia): prima manche alle or ...