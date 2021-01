Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Schladming: otto azzurri in gara (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si apre domani a Schladming, in Austria, la settimana della Coppa del Mondo di sci alpino che prevede tre slalom maschili (gli altri due sabato e domenica a Chamonix, in Francia): prima manche alle ore 17.45, seconda con inversione dei migliori trenta alle ore 20.45. Si gareggerà dunque in notturna sulla pista Planai, con l’Italia che vanta i successi nella specialità di Alberto Tomba nel 1997 e 1998, un secondo ed un terzo posto di Manfred Moelgg nel 2004 e 2008 e due secondi posti di Stefano Gross nel 2012 e 2015, infine Piero Gros fu terzo nel 1975 e Konrad Kurt Ladstaetter fu terzo nel 1990. I convocati dell’Italia Stefano GrossFederico LiberatoreSimon MaurbergerManfred MoelggGiuliano RazzoliTommaso SalaAlex VinatzerTobias Kastlunger Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si apre domani a, in Austria, la settimana della Coppa del Mondo di sciche prevede tremaschili (gli altri due sabato e domenica a Chamonix, in Francia): prima manche alle ore 17.45, seconda con inversione dei migliori trenta alle ore 20.45. Si gareggerà dunque in notturna sulla pista Planai, con l’Italia che vanta i successi nella specialità di Alberto Tomba nel 1997 e 1998, un secondo ed un terzo posto di Manfred Moelgg nel 2004 e 2008 e due secondi posti di Stefano Gross nel 2012 e 2015, infine Piero Gros fu terzo nel 1975 e Konrad Kurt Ladstaetter fu terzo nel 1990. IStefano GrossFederico LiberatoreSimon MaurbergerManfred MoelggGiuliano RazzoliTommaso SalaAlex VinatzerTobias Kastlunger Foto: LaPresse

