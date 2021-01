Sci alpino | Coppa del Mondo Schladming 2021 | programma | orari | tv | streaming Il mito della Planai!

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Si apre una settimana completamente dedicata ai pali stretti per quanto riguarda ladeldi sci2020-, che prosegue senza soluzioni di continuità puntando sempre più il mirino verso l’assegnazioneSfera di Cristallo e, soprattutto, verso i Mondiali di febbraio di Cortina d’Ampezzo. Primatrasferta di Chamonix (Francia) dove, nel corso del wekeend, si correranno ben due slalom, il Circo Bianco al maschile fa tappa in quel di(Austria) per la sua celebre gara tra i pali stretti in notturna. Domani, infatti, martedì 26 gennaio, gli specialisti saranno di scena sulla Planai con prima manche fissata per le ore 17.45, mentre la seconda sarà alle ore 20.45. Si apre il tris di gare tecniche per i protagonisti...