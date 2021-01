Sci alpino | come sta Davide Cazzaniga? Infortunio serio | le condizioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Arrivano aggiornamenti, e purtroppo non sono confortanti, circa ledi, caduto nel corso del Super-G andato in scena oggi a Kitzbuehel, in Austria: il 28enne dell’Esercito potrebbe essersi rotto il crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo essere atterrato male dal primo salto, l’azzurro è andato in rotazione ed è caduto. Le urla dell’italiano hanno fatto subito pensare ad une la diagnosi sembra confermare purtroppo le primissime impressioni. Lo sfortunato atleta era stato subito portato via in elicottero. Questo quanto comunicato dalla FISI: “cadendo sua Streif si è procurato un trauma distorsivo al ginocchio destro con sospetta rottura del legamento crociato anteriore. Domani mattina, martedì 26, sarà ...