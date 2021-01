Schiaparelli ricuce lo spirito di Elsa | Dior in viaggio tra tarocchi e simboli

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021), amava sperimentare, il suo segno era la luce, l’esaltazione di linee e forme, l’introduzione nella moda di elementi d’arte che dovevano stupire. Erano i tratti della sua cultura, strappati a quel milieu artistico e intellettuale in cui era di casa e chesapeva tradurre in capi eccentrici, talvolta capricciosi, sempre molto sofisticati. Daniel Roseberry, in questa collezione Couture spring-summer 2021,lodi, proponendo la stessa irriverenza con un linguaggio, che comincia dalla silhouette, dal corpo e dal desiderio gioioso e libero. I colori sono decisi, essenziali, c’è naturalmente il rosa, ma lo spazio è interamente occupato dal profilo potente degli abiti, dalle stoffe, dai materiali, dagli accessori maestosi. Forte dello splendido ...