Scarti di edilizia abbandonati nei campi a Cussignacco

Leggi su udine20

(Di martedì 26 gennaio 2021) In seguito a una segnalazione da parte di un cittadino, il personale del Nucleo Polizia Ambientale si è recata nella zona artigianale di, tra via Tessitori e via Adria. Sul posto gli agenti hanno trovato molti rifiuti. Si tratta didi pannelli isolanti, imballaggi, collante per, elementi di lana di roccia, diversi imballaggi plastici e tubi in plastica.