Sanzioni Cio, Malagò: situazione drammatica, ma ancora risolvibile (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sul tema della governance e dell`autonomia dello sport "siamo in una situazione abbastanza particolare", probabilmente "drammatica", anche se la situazione "in teoria si può ancora risolvere". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante un`audizione informale sulla riforma degli enti sportivi alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro, in cui ha parlato dell`imminente riunione del comitato esecutivo del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) che potrebbe sancire la sospensione del Coni. Un provvedimento che impedirebbe agli atleti azzurri di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo al via il 23 luglio sotto la bandiera dell`Italia. "Fino al 27 gennaio, giorno in cui si riunisce il comitato esecutivo del Cio, abbiamo tempo" per risolvere la situazione, ha sottolineato nel suo ...

