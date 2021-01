Sanremo, la Rai cerca coppie di figuranti conviventi: il motivo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sanremo 2021, Rai recluta coppie di figuranti conviventi pe riempire la platea: “Il tampone ve lo paghiamo noi” La Rai è pronta per la prossima edizione del festival di Sanremo. L’appuntamento con la tradizione per gli italiani sarò dal 2 al 6 marzo. La kermesse sarà condotta sempre da Amadeus che sarà affiancato da personaggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021)2021, Rai reclutadipe riempire la platea: “Il tampone ve lo paghiamo noi” La Rai è pronta per la prossima edizione del festival di. L’appuntamento con la tradizione per gli italiani sarò dal 2 al 6 marzo. La kermesse sarà condotta sempre da Amadeus che sarà affiancato da personaggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Sanremo, la Rai cerca con urgenza coppie di figuranti conviventi per formare il pubblico - rtl1025 : ???? #Sanremo: la Rai sta reclutando con urgenza coppie di figuranti conviventi per le cinque serate del festival. Ne… - davidemaggio : #Sanremo 2021: la Rai cerca coppie di figuranti conviventi per il Festival - blogtivvu : Figuranti Sanremo 2021 pagati dalla Rai: come candidarsi, domanda e requisiti - VDiPucchio : Non mi stupisco di lui, ma di chi ancora guarda i programmi della Rai e ancor più Sanremo! -