Sanremo | dopo Elodie annunciata un’altra delle co – conduttrici

Il direttore artistico ha scelto la 25enne Matilda De Angelis Amadeus, a fine dicembre ha dato due importanti anticipazioni sull'edizione 2021 del Festival di Sanremo. Prima ha confermato la presenza dell'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic ospite fisso delle cinque serate poi ha parlato della presenza di Achille Lauro e di Elodie come co – conduttrice. Negli ultimi giorni, il direttore artistico del programma, ha anche confermato che al suo fianco ci sarà Matilda De Angelis, attrice bolognese 25enne per ora tre le protagoniste della serie tv caso "Undoing" (con Nicole Kidman e Hugh Grant). La De Angelis ha ottenuto il successo, nel 2016, con il film di Matteo Rovere "Veloce come il vento" e ora ha fatto un ulteriore passo in avanti con una produzione internazionale come quella della HBO.

