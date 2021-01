Sanremo 2021: la Rai cerca coppie di figuranti conviventi per il Festival (Di lunedì 25 gennaio 2021) Teatro Ariston Sanremo AAA cercasi figuranti per il Festival di Sanremo 2021. L’operazione Ariston ha avuto inizio: vista l’impossibilità di riempire la platea della kermesse con un pubblico pagante o su invito (le normative anti-Covid non lo consentono), la Rai sta reclutando con urgenza dei «claqueur» per le cinque serate della rassegna canora. Lo fa sapere l’azienda stessa, che in queste ore sta facendo circolare un annuncio rivolto in particolare a coppie di conviventi. “Per il Festival di Sanremo 2021, stiamo reclutando con carattere di urgenza dei claqueur per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston. L’impegno è previsto dal 2 marzo 2021 al 6 marzo 2021 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Teatro AristonAAAsiper ildi. L’operazione Ariston ha avuto inizio: vista l’impossibilità di riempire la platea della kermesse con un pubblico pagante o su invito (le normative anti-Covid non lo consentono), la Rai sta reclutando con urgenza dei «claqueur» per le cinque serate della rassegna canora. Lo fa sapere l’azienda stessa, che in queste ore sta facendo circolare un annuncio rivolto in particolare adi. “Per ildi, stiamo reclutando con carattere di urgenza dei claqueur per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston. L’impegno è previsto dal 2 marzoal 6 marzo...

