Sanremo 2021, il mistero della lista delle conduttrici: prima online, poi rimossa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sanremo sì o Sanremo no? Per ora l'unica certezza intorno al Festival della Musica Italiana è che non avrà luogo come di consueto a febbraio. Al contempo, almeno stando alle parole di Amadeus, è altrettanto sicuro che o si farà a marzo oppure verrà rinviato al 2022. Il conduttore non ha intenzione di rimandarlo ad aprile o maggio come qualcuno aveva suggerito, per guadagnare qualche altra settimana preziosa. L'incertezza Per ora c'è incertezza intorno a uno degli eventi Rai più importanti della storia recente. Alla fine, a quanto pare, Sanremo andrà in onda ma l'ufficialità non è ancora arrivata. Il COVID, oltre a rovinare le nostre vite, ha reso impossibile fare piani che non siano a pochi giorni. I ritardi nelle consegne dei vaccini Pfizer e la riduzione del numero di farmaci AstraZeneca hanno reso ... Leggi su ultimora.news

