Sanremo 2021, Fiorello: "Amadeus mi porterà alla rovina, stamattina mi ha detto..." (Di lunedì 25 gennaio 2021) Fiorello e Amadeus si sono confrontati scherzosamente su Sanremo 2021 durante Che tempo che fa? e Rosario ha detto che il collega lo farà impazzire con le sue proposte alternative e bizzarre. A Che tempo che fa, Fiorello e Amadeus si son ritrovati a parlare di come potrebbe essere Sanremo 2021 coinvolgendo in un'intervista tripla anche il giornalista Vincenzo Mollica. Una cosa è certa, ha detto Fiorello: il conduttore e direttore artistico Amadeus "lo farà impazzire". Per il Festival di Sanremo 2021, sono state fatte svariate proposte per fare in modo che la kermesse possa svolgersi anche in un anno come questo, che si trascina i problemi legati ai ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021)si sono confrontati scherzosamente sudurante Che tempo che fa? e Rosario hache il collega lo farà impazzire con le sue proposte alternative e bizzarre. A Che tempo che fa,si son ritrovati a parlare di come potrebbe esserecoinvolgendo in un'intervista tripla anche il giornalista Vincenzo Mollica. Una cosa è certa, ha: il conduttore e direttore artistico"lo farà impazzire". Per il Festival di, sono state fatte svariate proposte per fare in modo che la kermesse possa svolgersi anche in un anno come questo, che si trascina i problemi legati ai ...

