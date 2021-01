Sanremo 2021, Amadeus senza freni: 4 artisti top potrebbero essere al suo fianco (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una notizia bomba che è iniziata a circolare proprio in queste ore sul web che riguarda Sanremo 2021. Amadeus e i vertici Rai sembrano non volersi fermare e, anzi, parrebbe che vogliano stupire tutti piazzando altri colpacci tra gli ospiti che si alterneranno durante il Festival della Canzone Italiana. In realtà, gli invitati che sembrano andare verso la settantunesima edizione si possono proprio definire dei super ospiti. Gli ospiti di Sanremo 2021 che parrebbero essere stati contatti dal Direttore artistico della kermesse sono Elisa, Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi (frontman dei Negramaro) e Ornella Vanoni. Quattro super big che, come viene scritto anche sul sito ‘davidemaggio.it’, se accettassero l’invito, verrebbero coinvolti a vario titolo nel corso delle ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una notizia bomba che è iniziata a circolare proprio in queste ore sul web che riguardae i vertici Rai sembrano non volersi fermare e, anzi, parrebbe che vogliano stupire tutti piazzando altri colpacci tra gli ospiti che si alterneranno durante il Festival della Canzone Italiana. In realtà, gli invitati che sembrano andare verso la settantunesima edizione si possono proprio definire dei super ospiti. Gli ospiti diche parrebberostati contatti dal Direttoreco della kermesse sono Elisa, Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi (frontman dei Negramaro) e Ornella Vanoni. Quattro super big che, come viene scritto anche sul sito ‘davidemaggio.it’, se accettassero l’invito, verrebbero coinvolti a vario titolo nel corso delle ...

