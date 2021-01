Sanremo 2021, Amadeus nella bufera: chiesto il rinvio del Festival (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sta succedendo di tutto in queste ore per la riuscita di Sanremo 2021. Dopo il comunicato del prefetto di Imperia, il quale ha confermato che non sarà presente il pubblico all’Ariston, Amadeus avrebbe richiesto una riunione straordinaria. In quest’ultima si sarebbe discusso sul destino dell’evento che, a detta di molti, potrebbe non andare in onda quest’anno. Il web, d’altronde, ha fatto sentire la propria voce spingendo il conduttore a chiarire la situazione. Sanremo 2021: il web chiede il rinvio Da quando il Coronavirus si è abbattuto e diffuso in Italia, molti programmi televisivi sono stati costretti a fermarsi. Anche Sanremo 2021 sta vivendo lo stesso interrogativo: andare in onda o rinviare l’edizione? Fino a qualche giorno fa, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sta succedendo di tutto in queste ore per la riuscita di. Dopo il comunicato del prefetto di Imperia, il quale ha confermato che non sarà presente il pubblico all’Ariston,avrebbe riuna riunione straordinaria. In quest’ultima si sarebbe discusso sul destino dell’evento che, a detta di molti, potrebbe non andare in onda quest’anno. Il web, d’altronde, ha fatto sentire la propria voce spingendo il conduttore a chiarire la situazione.: il web chiede ilDa quando il Coronavirus si è abbattuto e diffuso in Italia, molti programmi televisivi sono stati costretti a fermarsi. Anchesta vivendo lo stesso interrogativo: andare in onda o rinviare l’edizione? Fino a qualche giorno fa, ...

