Sanità, proclamato sciopero per venerdì (Di lunedì 25 gennaio 2021) stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 29 gennaio 2021, indetto dai sindacati Si - Cobas, Slai - Cobas e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 25 gennaio 2021) statounoper l'intera giornata di29 gennaio 2021, indetto dai sindacati Si - Cobas, Slai - Cobas e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del ...

Elbareport : Sanità, proclamato sciopero per venerdì 29 gennaio - Elbareport - Quotidiano di informazione online dall'isola d'El… - gtrinchini : ASL: SANITÀ, PROCLAMATO SCIOPERO PER VENERDÌ 29 GENNAIO 2021 - cascinanotizie : Venerdì sanità in sciopero, possibili disagi per esami e accettazioni Proclamato il blocco dall'inizio del primo tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità proclamato Sanità privata: a Taranto indetto sciopero dei lavoratori Corriere di Taranto