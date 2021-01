Samantha De Grenet: chi è, anni, carriera, vita privata, amori, figlio, Grande Fratello Vip (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata speciale del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 25 gennaio 2021 su Canale 5. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla nuova concorrente Samantha De Grenet. Samantha De Grenet: chi è, anni, carriera Samantha De Grenet è nata a Roma il 9 novembre del 1970 da una famiglia aristocratica franco-napoletana. Artisticamente Samantha viene scoperta a soli 14 anni da Riccardo Gay, proprietario della famosa agenzie di modelle. Samantha, giovanissima, ha vinto il concorso Fotomodella dell’Anno, ma è a partire dal 1987 che ha iniziato a lavorare come modella a tutte le edizioni di Donna sotto le stelle. Nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata speciale delVip, in onda questa sera, lunedì 25 gennaio 2021 su Canale 5. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla nuova concorrenteDeDe: chi è,Deè nata a Roma il 9 novembre del 1970 da una famiglia aristocratica franco-napoletana. Artisticamenteviene scoperta a soli 14da Riccardo Gay, proprietario della famosa agenzie di modelle., giovanissima, ha vinto il concorso Fotomodella dell’Anno, ma è a partire dal 1987 che ha iniziato a lavorare come modella a tutte le edizioni di Donna sotto le stelle. Nel ...

