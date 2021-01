Salvini “Conte avrebbe già dovuto dimettersi”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “si dimetterà?giàfarlo, non ha i numeri” e quindi “spero che gli italiani tornino ad avere un governo serio e stabile il prima possibile. L’Italia non può rimanere immobile in attesa della compravendita di senatori in cambio di non si sa che cosa”. Così Matteo, leader della Lega, al termine dell’udienza in tribunale a Torino, nel processo che lo vede imputato di vilipendio all’autorità giudiziaria nel corso di un congresso svoltosi a Collegno nel febbraio 2016.“Mi aspetto che prevalgano il buonsenso e l’amore per il Paese – ha proseguito, riferendosi ancora al governo – in queste settimane lo spettacolo, Renzi, Di Maio, Zingaretti, Tabacci, Mastella, è stato squallido. Ci sono aziende in crisi e lavoratori in difficoltà, quindi mi auguro che se ...