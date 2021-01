Sahel, la campagna di Unhcr per garantire istruzione a 700mila bambini rifugiati (Di lunedì 25 gennaio 2021) Unhcr lancia la campagna “Fantastica Routine”. L’iniziativa mira a raccogliere fondi da destinare all’emergenza umanitaria ed educativa in corso nel Sahel, per assicurare l’istruzione ai bambini rifugiati che attualmente non vi hanno accesso. Dal 24 gennaio al 14 febbraio, donando via sms o chiamando il 45588, ciascuno di noi potrà aiutare 700 mila bambini rifugiati nel Sahel a tornare scuola, ricostruendo 4000 scuole distrutte. “Già nel 2012 e nel 2013, con la campagna ‘Routine is fantastic’ abbiamo provato ad offrire una chiave di lettura in positivo della nostra quotidianità, troppo spesso sottovalutata, e invitato tutti a immedesimarsi con i rifugiati che da un momento all’altro perdono tutto, la ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021)lancia la“Fantastica Routine”. L’iniziativa mira a raccogliere fondi da destinare all’emergenza umanitaria ed educativa in corso nel, per assicurare l’aiche attualmente non vi hanno accesso. Dal 24 gennaio al 14 febbraio, donando via sms o chiamando il 45588, ciascuno di noi potrà aiutare 700 milanela tornare scuola, ricostruendo 4000 scuole distrutte. “Già nel 2012 e nel 2013, con la‘Routine is fantastic’ abbiamo provato ad offrire una chiave di lettura in positivo della nostra quotidianità, troppo spesso sottovalutata, e invitato tutti a immedesimarsi con iche da un momento all’altro perdono tutto, la ...

"Fantastica Routine", la campagna per ricostruire scuole distrutte in Sahel

OLTRE 7 ITALIANI SU 10 RIMPIANGONO LA ROUTINE PERDUTA: UNHCR LANCIA "FANTASTICA ROUTINE", PER GARANTIRE ISTRUZIONE A 700MILA BAMBINI RIFUGIATI

"Fantastica Routine", la campagna per ricostruire scuole distrutte in Sahel

Iniziativa di Unhcr che presenta un'indagine della Doxa sulla "routine perduta": oltre 7 Italiani su 10 (75%) vorrebbero decisamente tornare alla vita di prima e più di 8 su 10 (85%) ha trovato diffic ...

