Safer Internet Day, giornata mondiale il 9 febbraio. Le iniziative del MI per le scuole. NOTA [PDF] (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 9 febbraio 2021 si celebra, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. L'articolo Safer Internet Day, giornata mondiale il 9 febbraio. Le iniziative del MI per le scuole. NOTA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 92021 si celebra, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, ilDay (SID), laper la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. L'articoloDay,il 9. Ledel MI per lePDF .

orizzontescuola : Safer Internet Day, giornata mondiale il 9 febbraio. Le iniziative del MI per le scuole. NOTA [PDF] - gzarantonello : @techeconomy2030 @stefanoepifani @lastknight @CossuHelga @lucatremolada @franzrusso @liviovarriale @FedericoSantori… - gzarantonello : L’educazione civica digitale, un mezzo per arginare (non solo per legge) l’effetto dei #socialmedia e il loro poter… -

Ultime Notizie dalla rete : Safer Internet Safer Internet: redatto il documento programmatico per l’uso sicuro delle nuove tecnologie 24live.it