Sacchi: “Il Milan sta facendo qualcosa di straordinario, Atalanta realtà importante. Inter ad un bivio” (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, nel corso di un’Intervista rilasciata a ‘Il Giornale’, ha analizzato le ultime prestazioni dei rossoneri attualmente primi in classifica nel campionato di Serie A: “Quando parliamo di Milan non dobbiamo dimenticarci che nessuno si sarebbe mai aspettato di vederlo primo in classifica arrivati a metà stagione. Stanno facendo qualcosa di straordinario. Il Milan, contro l’Atalanta, è stato come un alunno che sta passando dalle scuole medie alle superiori che ha incontrato dei professori dall’altra parte. Sicuramente le assenze e i recuperi all’ultimo minuto non hanno favorito la squadra di Pioli ma non è stato nemmeno facile perché di fronte hanno incontrato una compagine che fa della strategia e ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ex allenatore del, Arrigo, nel corso di un’vista rilasciata a ‘Il Giornale’, ha analizzato le ultime prestazioni dei rossoneri attualmente primi in classifica nel campionato di Serie A: “Quando parliamo dinon dobbiamo dimenticarci che nessuno si sarebbe mai aspettato di vederlo primo in classifica arrivati a metà stagione. Stannodi. Il, contro l’, è stato come un alunno che sta passando dalle scuole medie alle superiori che ha incontrato dei professori dall’altra parte. Sicuramente le assenze e i recuperi all’ultimo minuto non hanno favorito la squadra di Pioli ma non è stato nemmeno facile perché di fronte hanno incontrato una compagine che fa della strategia e ...

