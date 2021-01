Russia, Putin nega: “La super-villa del video di Navalny non è mia, né mi è mai appartenuta” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha negato di possedere la villa lussuosa sul Mar Nero denunciata dal Fondo Anticorruzione di Alexei Navalny nella video-inchiesta “Un palazzo per Putin”. “Non ho visto il filmato per mancanza di tempo, ma ho dato un’occhiata alle raccolte video che mi hanno portato gli assistenti. Nulla di ciò che vi è indicato appartiene a me o a miei parenti stretti, né gli è appartenuto”, ha specificato Putin parlando con degli studenti in una videoconferenza. Secondo la denuncia di Navalny, l’inchiesta svelerebbe come “grazie alle tangenti, in questo momento e negli ultimi 15 anni Putin stia costruendo il palazzo più costoso al mondo”. “Un palazzo per Putin. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente russo Vladimirhato di possedere lalussuosa sul Mar Nero denunciata dal Fondo Anticorruzione di Alexeinella-inchiesta “Un palazzo per”. “Non ho visto il filmato per mancanza di tempo, ma ho dato un’occhiata alle raccolteche mi hanno portato gli assistenti. Nulla di ciò che vi è indicato appartiene a me o a miei parenti stretti, né gli è appartenuto”, ha specificatoparlando con degli studenti in unaconferenza. Secondo la denuncia di, l’inchiesta svelerebbe come “grazie alle tangenti, in questo momento e negli ultimi 15 annistia costruendo il palazzo più costoso al mondo”. “Un palazzo per. La ...

