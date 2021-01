Rugby | i convocati di Smith per il raduno a Roma in vista del Sei Nazioni

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Capo allenatore della Nazionale Italiana, Franco, ha ufficializzato la lista dei 32per ildi giovedì 28 gennaio, in preparazione all’esordio nel Guinnes Sei2021 che sarà sabato 6 febbraio contro la Francia allo Stadio Olimpico disi affida nuovamente allo stesso gruppo che ha rappresentato la Nazionale nella scorsa finestra internazionale d’autunno, a cui si aggiungono sei esordienti (quattroe due invitati). Di seguito i: Piloni Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps) Danilo FISCHETTI (ZebreClub, 8 caps)* Marco RICCIONI (Benetton, 7 caps)* Daniele RIMPELLI (ZebreClub, ...

BenettonRugby : Franco Smith, Capo Allenatore della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati in… - sportface2016 : #Rugby, gli azzurri convocati per il raduno a Roma: si avvicina il #SeiNazioni - manishransubhe : Sei Nazioni 2021: i convocati dell’Irlanda per il Torneo - manishransubhe : Sei Nazioni 2021: i convocati dell’Inghilterra, c’è Odogwu -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby convocati

OnRugby

I 32 convocati del capo allenatore della Nazionale Italiana Rugby Franco Smith per il raduno a Roma di sabato 28 gennaio in preparazione all'esordio nel Guinnes Sei Nazioni 2021 ...Sono state appena diramate le convocazioni di Franco Smith, head coach della Nazionale Italiana di rugby, per la preparazione all’esordio nel Sei Nazioni 2021, previsto sabato 6 febbraio alle ore 15.1 ...