Rosalinda Cannavò tradita da Giuliano: "Una ferita grande ma non butto tutto così" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò poche ore fa a Dayane Mello ha spiazzato tutti confessando di essere stata tradita da Giuliano in passato Non sembrano affatto bei momenti quelli che sta attraversando Rosalinda Cannavò in questi giorni. La giovane concorrente dopo aver parlato a telefono con la sorella, pare abbia appreso che Giuliano il suo fidanzato le abbia L'articolo proviene da Leggilo.org.

