Rosalinda Cannavò sgancia la bomba su Giuliano | “Il tradimento che c’è stato…”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La storia trasembra essere in crisi. La ragazza la scorsa settimana ha detto di essere confusa e di non sapere cosa fare, mentre pare che lui fuori abbia chiesto una pausa. Oggi l’attrice delle fiction Ares si è sfogata con la sua amica speciale Dayane Mello e le ha confessato di essere stata tradita. “Non voglio dire che io sono una santa, non lo sono infatti. Anzi, ho fatto tantissimi errori ma non gli ho puntato la pistola alla tempia per accettare certe cose. Invece ilche lui ha fatto a me è stata la ferita più grande ed io non mi sono mai permessa di rinfacciarglielo. Non ho certezze, il sentirsi al sicuro, sentirsi la sua donna, questa sensazione io non ce l’ho da anni. La nostra non è una relazione matura. Abbiamo quasi 30 anni ed io non voglio una relazione così, devo ...