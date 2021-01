Roma-Verona: probabili formazioni e tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Domenica 31 gennaio 2021 alle 20.45 all’Olimpico si disputerà Roma-Verona, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Il match di andata era terminato con un 3-0 a tavolino a favore dei gialloblù per l’errore commesso dalla Roma nel caso Diawara. Come arrivano le due squadre? I giallorossi stanno attraversando un periodo molto delicato, dopo la sconfitta rimediata nel Derby contro la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il giudice sportivo ha decretato il 3 a 0 a tavolino per l’infrazione del regolamento della Roma, che aveva comunque perso anche sul campo 2 a 4 contro lo Spezia. Nella scorsa giornata per la squadra e per Fonseca era imperativo vincere e lo hanno fatto, battendo 4 a 3 lo Spezia, grazie a una rete al 92? di Pellegrini. Una vittoria che ha dato l’impressione di poter ricucire i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) Domenica 31 gennaio 2021 alle 20.45 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Il match di andata era terminato con un 3-0 a tavolino a favore dei gialloblù per l’errore commesso dallanel caso Diawara. Come arrivano le due squadre? I giallorossi stanno attraversando un periodo molto delicato, dopo la sconfitta rimediata nel Derby contro la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il giudice sportivo ha decretato il 3 a 0 a tavolino per l’infrazione del regolamento della, che aveva comunque perso anche sul campo 2 a 4 contro lo Spezia. Nella scorsa giornata per la squadra e per Fonseca era imperativo vincere e lo hanno fatto, battendo 4 a 3 lo Spezia, grazie a una rete al 92? di Pellegrini. Una vittoria che ha dato l’impressione di poter ricucire i ...

