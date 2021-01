Roma, uomo intrappolato dalla piena del Tevere: salvato dai vigili del fuoco (Di lunedì 25 gennaio 2021) Paura a Roma dove questa mattina un uomo è rimasto intrappolato sugli argini del Tevere a causa della piena del fiume. E’ successo intorno alle 8.30, all’altezza di Ponte Palatino. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Ostiense insieme al nucleo sommozzatori e al nucleo fluviale. L’uomo, un senzatetto Romano, è stato recuperato in discrete condizioni ed è stato affidato alle cure del 118. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Paura adove questa mattina unè rimastosugli argini dela causa delladel fiume. E’ successo intorno alle 8.30, all’altezza di Ponte Palatino. Sul posto è intervenuta la squadra deideldi Ostiense insieme al nucleo sommozzatori e al nucleo fluviale. L’, un senzatettono, è stato recuperato in discrete condizioni ed è stato affidato alle cure del 118. su Il Corriere della Città.

