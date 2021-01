Roma. Tangenziale Est: ok giunta Capitolina a riqualificazione segnaletica stradale (Di lunedì 25 gennaio 2021) La giunta Capitolina ha dato il via libera a uno dei progetti votati dai cittadini nel processo partecipativo #RomaDecide, progetto che sarà coordinato dal Dipartimento Simu di Roma Capitale. Si tratta di un intervento legato alla tutela del decoro urbano sul territorio della città. Approvato dunque il progetto per la riqualificazione e il restyling della segnaletica stradale sulla Tangenziale Est, sul tratto compreso tra viale Castrense e via Monti della Farnesina, nei pressi dello Stadio Olimpico, per un’estensione complessiva di 13 chilometri per ciascun senso di marcia. Saranno sostituiti i cartelli stradali che risultano danneggiati, imbrattati da scritte vandaliche, e verranno applicate vernici protettive per facilitare le operazioni di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 25 gennaio 2021) Laha dato il via libera a uno dei progetti votati dai cittadini nel processo partecipativo #Decide, progetto che sarà coordinato dal Dipartimento Simu diCapitale. Si tratta di un intervento legato alla tutela del decoro urbano sul territorio della città. Approvato dunque il progetto per lae il restyling dellasullaEst, sul tratto compreso tra viale Castrense e via Monti della Farnesina, nei pressi dello Stadio Olimpico, per un’estensione complessiva di 13 chilometri per ciascun senso di marcia. Saranno sostituiti i cartelli stradali che risultano danneggiati, imbrattati da scritte vandaliche, e verranno applicate vernici protettive per facilitare le operazioni di ...

La Giunta Capitolina ha dato il via libera a uno dei progetti votati dai cittadini nel processo partecipativo #RomaDecide, progetto che sarà coordinato dal ...

