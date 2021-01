Roma, Raggi va avanti con il rimpasto per arrivare a fine mandato: ora in bilico c’è l’assessore all’Urbanistica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non finisce qui. Il rimpasto elettorale della Giunta capitolina non è chiuso. Nei prossimi giorni continueranno gli incontri di Virginia Raggi con i singoli assessori superstiti per capire se esistono i margini per arrivare insieme a fine mandato. “Lealtà e fedeltà” i principali requisiti richiesti per restare a Palazzo Senatorio, pena la sostituzione immediata. La sindaca capitolina sta infatti organizzando la squadra che dovrà accompagnarla fino all’appuntamento con le comunali, previsto per il mese di giugno (ma il Governo nazionale potrebbe decidere di posticipare a luglio o a settembre, causa Covid). Questa la ratio, confermata da fonti del Campidoglio, che ha spinto Raggi a sostituire, venerdì sera, l’assessore alla Cultura (e vicesindaco), Luca Bergamo, e quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non finisce qui. Ilelettorale della Giunta capitolina non è chiuso. Nei prossimi giorni continueranno gli incontri di Virginiacon i singoli assessori superstiti per capire se esistono i margini perinsieme a. “Lealtà e fedeltà” i principali requisiti richiesti per restare a Palazzo Senatorio, pena la sostituzione immediata. La sindaca capitolina sta infatti organizzando la squadra che dovrà accompagnarla fino all’appuntamento con le comunali, previsto per il mese di giugno (ma il Governo nazionale potrebbe decidere di posticipare a luglio o a settembre, causa Covid). Questa la ratio, confermata da fonti del Campidoglio, che ha spintoa sostituire, venerdì sera,alla Cultura (e vicesindaco), Luca Bergamo, e quello ...

Noiconsalvini : ROMA, #SALVINI FA TREMARE RAGGI: 'LA LEGA E I ROMANI TI MANDERANNO A CASA' - Corriere : Polemiche su Lorenza Fruci, la neo assessora ex compagna di liceo di Raggi ed esperta in burlesque - virginiaraggi : In soli due anni è stato fatto un piccolo miracolo: abbiamo salvato Atac, l’azienda di trasporto pubblico di Roma,… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Roma, Raggi va avanti con il rimpasto per arrivare a fine mandato: ora in bilico c’è l’assessore all’Urbanistica https… - CarloRubio7 : RT @Gitro77: Abbiamo il peggior Sindaco d'Italia, @virginiaraggi. Non era facile fare peggio dei predecessori. Gliene va dato atto... https… -