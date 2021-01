Roma: prorogato al 2 febbraio il termine per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Disposto il differimento dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia capitolina, in modalità online, fino al 2 febbraio 2021. Per informazioni e assistenza è possibile contattare anche il Contact Center ChiamaRoma 060606 o consultare la pagina del portale di Roma Capitale https://www.comune.Roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS704315, dove sono presenti anche la guida per la compilazione della domanda e l’elenco delle Scuole con i posti disponibili. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Disposto il differimento dei termini per la presentazione della domanda di iscrizionecapitolina, in modalità online, fino al 22021. Per informazioni e assistenza è possibile contattare anche il Contact Center Chiama060606 o consultare la pagina del portale diCapitale https://www.comune..it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS704315, dove sono presenti anche la guida per la compilazione della domanda e l’elenco dellecon i posti disponibili. su Il Corriere della Città.

zazoomblog : Roma: prorogato al 2 febbraio il termine per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia - #Roma: #prorogato #febbraio… - CorriereCitta : Roma: prorogato al 2 febbraio il termine per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia - il_piccolo : Trieste, sconto carburanti prorogato a fine febbraio: confermati i contributi di 29 centesimi al litro per la benzi… - PrimaCommunica2 : Servizio Civile Universale: prorogato il bando di partecipazione. A Roma 264 posti disponibili - Roma : ??#Scuola, riaperti termini per #buonilibro: potranno essere richiesti fino a domani #20gennaio. Prorogato anche te… -