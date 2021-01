Roma Metropolitane, da lunedì 1 febbraio cassa integrazione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – Da lunedi’ 1 febbraio scatta la cassa integrazione in Roma Metropolitane. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, questa mattina, nel corso di un incontro tra il liquidatore della societa’ Andrea Mazzotto e i sindacati, lo stesso liquidatore ha comunicato alle parti sociali che dall’1 febbraio scattera’ la cassa integrazione dal 50% al 25% per una parte dei lavoratori della societa’ Capitolina che si occupa della progettazione delle nuove Metropolitane di Roma. In particolare rientreranno nella Cig i dipendenti dello staff mentre la misura non riguardera’ i tecnici e i progettisti che continueranno a lavorare sulle opere attualmente in corso di realizzazione. La Cig prevede due fasce di 2 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021)– Da lunedi’ 1scatta lain. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, questa mattina, nel corso di un incontro tra il liquidatore della societa’ Andrea Mazzotto e i sindacati, lo stesso liquidatore ha comunicato alle parti sociali che dall’1scattera’ ladal 50% al 25% per una parte dei lavoratori della societa’ Capitolina che si occupa della progettazione delle nuovedi. In particolare rientreranno nella Cig i dipendenti dello staff mentre la misura non riguardera’ i tecnici e i progettisti che continueranno a lavorare sulle opere attualmente in corso di realizzazione. La Cig prevede due fasce di 2 ...

