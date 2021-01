Roma, dopo il successo col Sassuolo testa alla Coppa Italia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma - dopo la semifinale di SuperCoppa persa con la Juventus la Roma ha cambiato passo: vittoria contro il miglior Napoli della stagione in campionato, accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 gennaio 2021)la semifinale di Superpersa con la Juventus laha cambiato passo: vittoria contro il miglior Napoli della stagione in campionato, accesso ai quarti di finale di, ...

SusannaCeccardi : Un mistero avvolge la scomparsa di Luca Ventre, ragazzo originario della Basilicata e deceduto il 1 gennaio dopo av… - OfficialASRoma : Triplice fischio! Dopo il pareggio al 90' dello Spezia la vinciamo con il gol di @LorePelle7 ?? SEMPRE FORZA ROM… - Internazionale : È illegale rimandare i migranti in Slovenia, dopo che sono entrati in Italia. Lo ha deciso il tribunale di Roma che… - sportli26181512 : Roma, dopo il successo col Sassuolo testa alla Coppa Italia: Le giallorosse convincono in campionato, ma nel weeken… - LAPIS_NIGER_753 : @rep_roma Riaprire Malagrotta e richiuderla subito dopo. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dopo Six Senses fa rotta su Sicilia e Lago di Como dopo Roma e Antognolla Il Sole 24 ORE Roma, aggredisce la compagna con una spranga: arrestato il rapper "Fratellì"

Il rapper e influencer romano 24enne Algero Corretini, noto sui social come "Fratellì", è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti, lesioni e droga. A dare l'allarme sabato matt ...

Calciomercato Roma, futuro Dzeko già scritto | Parola ai bookmaker

Calciomercato Roma, il futuro di Edin Dzeko è già scritto secondo i bookmaker: la quota fa pensare a una conferma in giallorosso.

Il rapper e influencer romano 24enne Algero Corretini, noto sui social come "Fratellì", è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti, lesioni e droga. A dare l'allarme sabato matt ...Calciomercato Roma, il futuro di Edin Dzeko è già scritto secondo i bookmaker: la quota fa pensare a una conferma in giallorosso.