Roma, continua l'allerta per la piena del Tevere (FOTO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' allarme per la piena del Tevere a Roma. Dopo i numerosi interventi di questa mattina, tra cui il salvataggio di un uomo rimasto intrappolato in una banchina e di altri senzatetto che si trovavano nei loro rifugi di fortuna sugli argini del Tevere, e la messa in sicurezza di diverse piattaforme galleggianti, continua a preoccupare il livello del fiume. Quella delle FOTO è la situazione attuale del Tevere all'altezza dell'isola Tiberina, dove le banchine sono sommerse. Al momento vige il divieto di accesso. FOTO Reporter Montesacro su Il Corriere della Città.

