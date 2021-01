Roma Barbecue ‘abusivo’ nell’autorimessa | i condomini | ‘Correte | c’è troppo fumo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Un vero e proprio “abusivo” all’interno dei locali di un’autorimessa privata con il fumo propagato che hanno invaso lo stabile sovrastante. E’ questo quello che i Carabinieri hanno trovato, dopo essere stati allertati daipreoccupati. È accaduto ieri pomeriggio, in via Carlo Perrier, zona Monti Tiburtini, dove i militari del Nucleo Radiomobile dihanno denunciato a piede libero 5 cittadini delle Filippine, di età compresa tra i 38 e i 57 anni. “” abusivoEra ora di pranzo quando alcuni abitanti delo si sono allarmati per una fitta presenza di fumo nell’androne e sui pianerottoli e hanno contattato il 112. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti constatando che il fumo si propagava da alcune condutture che provenivano dai ...