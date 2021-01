Roma – Arrestato l’influencer 1727wrldstar | per aver massacrato di botte le fidanzata

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La compagna è stata portata in ospedale, ne avrà per 30 giorni. Nell’abitazione di “Fratellì”, i carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti e anabolizzanti. Algero Corretini, l’autore del video “Fratellì” e conosciuto sui social come 1727 con account instagram da oltre 200 mila follower, è stato. L’accusa è gravissima. Secondo le indagini portate avanti dai carabinieri

La compagna è stata portata in ospedale, ne avrà per 30 giorni. Nell’abitazione di “Fratellì”, i carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti e anabolizzanti. Algero Corretini, l’autore del video “ ...Il rapper 1727Wrldstar, noto come Fratellì, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, ricoverata in gravi condizioni.