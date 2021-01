Roma, arrestato il rapper di “ho preso il muro, fratellì”: picchiava la compagna (Di lunedì 25 gennaio 2021) “E’ andata così frattellì’. Il rapper Romano 1727 wrldstar, Algero Corretini all’anagrafe, è stato arrestato venerdì mattina dai carabinieri per aver picchiato – ancora una volta – la compagna che vive con lui in un appartamento a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria, a Roma. Roma, arrestato il rapper di “ho preso il muro, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) “E’ andata così frattellì’. Ilno 1727 wrldstar, Algero Corretini all’anagrafe, è statovenerdì mattina dai carabinieri per aver picchiato – ancora una volta – lache vive con lui in un appartamento a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria, aildi “hoil, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

