Rocco Siffredi vince due Oscar del porno a 57 anni: "Incredibile!" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Rocco Siffredi continua a ricevere premi Oscar del porno anche a 57 anni: la sua reazione non si è fatta attendere: 'Incredibile, continuano a farmi vincere nonostante l'età' Rocco Siffredi è una delle migliori creazioni che il mondo del made in Italy possa vantare di aver esportato all'estero. Nonostante i 57 anni, la star del porno ha ricevuto altri due Avn Awards 2021 - i cosiddetti Oscar del porno - i riconoscimenti che, ogni anno, premiano il meglio dell'industria dell'intrattenimento per adulti. A differenza degli altri anni, però, quest'anno la cerimonia si è tenuta in streaming a causa del dilagare della pandemia da Covid-19. Rocco ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021)continua a ricevere premidelanche a 57: la sua reazione non si è fatta attendere: 'Incredibile, continuano a farmire nonostante l'età'è una delle migliori creazioni che il mondo del made in Italy possa vantare di aver esportato all'estero. Nonostante i 57, la star delha ricevuto altri due Avn Awards 2021 - i cosiddettidel- i riconoscimenti che, ogni anno, premiano il meglio dell'industria dell'intrattenimento per adulti. A differenza degli altri, però, quest'anno la cerimonia si è tenuta in streaming a causa del dilagare della pandemia da Covid-19....

gilardisil : RT @SteveTheRat: @k_arsenale @gilardisil In Italia l'unico Rocco credibile come presidente del consiglio è Siffredi - DaniloApriglian : Se #Renzi e #Calenda sono dei liberali, io sono Rocco Siffredi. - SarduLuca : @Joe911S Visto che hanno messo l’Italia in ginocchio , io vedrei bene Rocco Siffredi per finire il lavoro che hanno iniziato. - CinesinBambu : Per provocazione qualcuno ha fatto come nome per Presidente della Repubblica Rocco Siffredi. 'First reaction cock.… - SteveTheRat : @k_arsenale @gilardisil In Italia l'unico Rocco credibile come presidente del consiglio è Siffredi -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Siffredi Cioccolatini in dono a Rocco Siffredi LA NAZIONE Rocco Siffredi è un nome d’arte: da dove l’ha preso e perché l’ha scelto

Ci sono molte cose che i più non sanno sull'attore porno più famoso d'Italia: per esempio che Rocco Siffredi è un nome d'arte.

Ci sono molte cose che i più non sanno sull'attore porno più famoso d'Italia: per esempio che Rocco Siffredi è un nome d'arte.