Rocco Siffredi vince altri due Oscar a luci rosse come “best performer” L’attore | «Incredibile a 57 anni»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 25 gennaio 2021)ancora premiato., regista e produttore italiano di film per adulti ha vinto ieri a Las Vegas due ulteriori Avn Awards: i prestigiosi riconoscimenti, considerati gli, che premiano ogni anno il meglio dell’industria americana dell’intrattenimento per adulti. La kermesse si è tenuta quest’anno in streaming per le misure di contenimento della pandemia.ha ricevuto l’ambita statuetta 2021“miglior interprete maschile straniero” ed è stato anche premiato per la miglior scena a due, insieme alla collega statunitense Jane Wilde, per il lungometraggio “’s Back to America for More Adventures” (Evil AngelVideo, 2020), già vincitore lo scorso 15 gennaio a Los Angeles di un premio Xbiz ...