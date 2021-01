Roberta Siragusa, l’omicidio e la banalità del male (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roberta Siragusa aveva diciassette anni, un sorriso luminoso e degli occhi grandi, profondi e misteriosi, accentuati da quell’eye-liner che sembra non mancare mai in tutte le foto che la ritraggono. Una donna ancora bambina, innamorata della vita e del suo ragazzo Pietro Morreale di diciannove anni, sabato sera vanno insieme ad una festa, nonostante la Sicilia sia stata messa in zona rossa, nonostante le raccomandazioni dei genitori, promette loro che rientrerà entro l’una. Non la vedranno mai più, la ragazza non tornerà a casa, perché è stata uccisa, ed il suo corpo parzialmente bruciato, abbandonato in una discarica, come si fa con gli stracci vecchi, come si fa con la spazzatura, e lasciato lì, al buio e al freddo di una notte che cambierà per sempre l’esistenza di questa famiglia. Dalla mattina di domenica le notizie si rincorrono sui vari siti ... Leggi su dilei (Di lunedì 25 gennaio 2021)aveva diciassette anni, un sorriso luminoso e degli occhi grandi, profondi e misteriosi, accentuati da quell’eye-liner che sembra non mancare mai in tutte le foto che la ritraggono. Una donna ancora bambina, innamorata della vita e del suo ragazzo Pietro Morreale di diciannove anni, sabato sera vanno insieme ad una festa, nonostante la Sicilia sia stata messa in zona rossa, nonostante le raccomandazioni dei genitori, promette loro che rientrerà entro l’una. Non la vedranno mai più, la ragazza non tornerà a casa, perché è stata uccisa, ed il suo corpo parzialmente bruciato, abbandonato in una discarica, come si fa con gli stracci vecchi, come si fa con la spazzatura, e lasciato lì, al buio e al freddo di una notte che cambierà per sempre l’esistenza di questa famiglia. Dalla mattina di domenica le notizie si rincorrono sui vari siti ...

Corriere : Roberta, uccisa a 17 anni. «Il fidanzato non ha confessato». La madre: «Lei non meritava questo» - Damianodanny1 : FERMATO PER OMICIDIO E OCCULTAMENTO DI CADAVERE PIETRO MORREALE, 19ENNE FIDANZATO DI ROBERTA SIRAGUSA, 17ENNE DI C… - panqriya : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - sailormartist : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - 2starsun : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… -