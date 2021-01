Ritardo vaccini, von der Leyen chiama AstraZeneca (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’Europa fa quadrato sulla questione dei ritardi dei vaccini che tiene banco ormai da giorni e rischia di far slittare la tabella di marcia, compromettendo la lotta alla pandemia. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato al telefono con l’Ad di AstraZeneca Pascal Claude Roland Soriot ricordando che l’UE si attende “una consegna nei tempi previsti” dei vaccini contro il Covid. Anche la commissaria alla salute Stella Kyriakides aveva scritto all’azienda. L’UE si aspetta che AstraZeneca “esplori tutte le flessibilità in termini di capacità produttiva, per onorare gli impegni e consegnare le dosi di vaccino richieste il prima possibile”, ha specificato il portavoce Eric Mamer a proposito della telefonata tra la presidente dell’Esecutivo Ue e l’Ad di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’Europa fa quadrato sulla questione dei ritardi deiche tiene banco ormai da giorni e rischia di far slittare la tabella di marcia, compromettendo la lotta alla pandemia. La Presidente della Commissione europea Ursula von derha parlato al telefono con l’Ad diPascal Claude Roland Soriot ricordando che l’UE si attende “una consegna nei tempi previsti” deicontro il Covid. Anche la commissaria alla salute Stella Kyriakides aveva scritto all’azienda. L’UE si aspetta che“esplori tutte le flessibilità in termini di capacità produttiva, per onorare gli impegni e consegnare le dosi di vaccino richieste il prima possibile”, ha specificato il portavoce Eric Mamer a proposito della telefonata tra la presidente dell’Esecutivo Ue e l’Ad di ...

matteosalvinimi : Bisogna aspettare un vice-ministro a Domenica In per scoprire che il governo è in ritardo di settimane sul piano va… - LegaSalvini : ?????? ARCURI CI HA PRESO IN GIRO ANCHE SUI CENTRI PER I VACCINI - fattoquotidiano : VACCINI IN RITARDO Le istituzioni europee ci ripensano: “La Ue intende far rispettare i contratti firmati' [di Marc… - TruppenStrunz : @catlatorre Vaccini in ritardo di 4-6-8 settimane. Se al giorno muoiono mediamente 500 persone, il ritardo nel vacc… - NaturaMorsa : RT @fanpage: Vaccini #Pfizer, 'Problema risolto', l'annuncio del viceministro Sileri -