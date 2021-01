Ritardo vaccini Pfizer, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a 24Mattino su Radio 24: “Problema sarà superato nelle prossime ore” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ritardo vaccini Pfizer “il Problema sarà superato nelle prossime ore e si potrà proseguire con campagna vaccinale”. Lo afferma Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “C’è stata una riduzione nella scorsa settimana e ci sarà per questa, rientra nella norma ma se il Ritardo dovesse estendersi per più di due settimane sarebbe un Problema non solo per l’Italia ma per l’intera comunità europea”. Sileri ha spiegato che “il Ritardo di Pfizer è legato alla necessità dell’industria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)“ilore e si potrà proseguire con campagna vaccinale”. Lo afferma, adi Simone Spetia su24. “C’è stata una riduzione nella scorsa settimana e ciper questa, rientra nella norma ma se ildovesse estendersi per più di due settimane sarebbe unnon solo per l’Italia ma per l’intera comunità europea”.ha spiegato che “ildiè legatonecessità dell’industria ...

matteosalvinimi : Bisogna aspettare un vice-ministro a Domenica In per scoprire che il governo è in ritardo di settimane sul piano va… - LegaSalvini : ?????? ARCURI CI HA PRESO IN GIRO ANCHE SUI CENTRI PER I VACCINI - HuffPostItalia : Walter Ricciardi e Massimo Galli: 'Con il ritardo dei vaccini e le varianti Covid occorrono nuove restrizioni' - Orraf5 : Non solo non sono all'altezza di mettere quattro dati, ma comprano in ritardo i vaccini, li pagano di più e neanche… - fattoquotidiano : Ritardo vaccini Pfizer, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a 24Mattino su Radio 24: “Problema sarà supera… -