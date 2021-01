Ritardi vaccini Covid, la battuta amara di Lino Banfi fa riflettere: «Siamo alle solite…» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo i Ritardi vaccini Covid di Pfizer e AstraZeneca, il governo è al lavoro per modificare il piano. Difatti entro fine marzo 2021 ci saranno meno di 15 milioni di dosi contro i 28 milioni delle previsioni iniziali. Nei primi tre mesi dell’anno saranno vaccinati “solo” 7 milioni di Italiani. Una questione delicata, spinosa, da considerare non a torto l’argomento del giorno. Sul tema si è espresso anche Lino Banfi, che non ha risparmiato una battuta delle sue. Con la sua ironia, all’agenzia Adnkronos, l’attore pugliese si è lasciato andare ad amare considerazioni su quanto sta accadendo con i vaccini anti Covid: «Se non abbiamo casini che italiani Siamo? Mica posSiamo cambiare nazionalità? Quando in Italia tre cose ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo idi Pfizer e AstraZeneca, il governo è al lavoro per modificare il piano. Difatti entro fine marzo 2021 ci saranno meno di 15 milioni di dosi contro i 28 milioni delle previsioni iniziali. Nei primi tre mesi dell’anno saranno vaccinati “solo” 7 milioni di Italiani. Una questione delicata, spinosa, da considerare non a torto l’argomento del giorno. Sul tema si è espresso anche, che non ha risparmiato unadelle sue. Con la sua ironia, all’agenzia Adnkronos, l’attore pugliese si è lasciato andare ad amare considerazioni su quanto sta accadendo con ianti: «Se non abbiamo casini che italiani? Mica poscambiare nazionalità? Quando in Italia tre cose ...

