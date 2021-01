Rimini, operazione “Sweet puppies”: polizia arresta 39enne per commercio illecito di animali (Di lunedì 25 gennaio 2021) I militari della Forestale di Rimini, assieme agli agenti dell’Ufficio della polizia di frontiera di Rimini, hanno arrestato un 39enne dedito alla vendita di cuccioli di cane privi di pedigree sui siti di e-commerce. L’uomo era già stato oggetto di indagini, che gli impedivano di avere animali. Gli agenti sono arrivati a lui grazie alle segnalazioni dei vicini che si lamentavano del continuo abbaiare. Durante la perquisizione sono stati recuperati 3 telefoni cellulari e due tablet utilizzati per perpetrare le truffe online, ma soprattutto 17 cani pittbull. Le indagini hanno permesso di dimostrare che il truffatore, utilizzando canali di e-commerce, pubblicava annunci e attirava i potenziali clienti prospettando l’acquisto di un cane di razza, con pedigree e in regola con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) I militari della Forestale di, assieme agli agenti dell’Ufficio delladi frontiera di, hannoto undedito alla vendita di cuccioli di cane privi di pedigree sui siti di e-commerce. L’uomo era già stato oggetto di indagini, che gli impedivano di avere. Gli agenti sono arrivati a lui grazie alle segnalazioni dei vicini che si lamentavano del continuo abbaiare. Durante la perquisizione sono stati recuperati 3 telefoni cellulari e due tablet utilizzati per perpetrare le truffe online, ma soprattutto 17 cani pittbull. Le indagini hanno permesso di dimostrare che il truffatore, utilizzando canali di e-commerce, pubblicava annunci e attirava i potenziali clienti prospettando l’acquisto di un cane di razza, con pedigree e in regola con le ...

