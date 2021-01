Riforma pensioni 2021 e Recovery Plan, ultimissime oggi: Serve alfabetizzazione sociale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sulla Riforma pensioni 2021 e sul Recovery Plan e l’importanza dello stesso é intervenuta con un post davvero significativo Orietta Armiliato, amministratrice del Comitato Opzione donna Social, che fa notare come nulla possa cambiare sulle differenze di genere ancora esistenti oggi se non si parte dal cambio di un retaggio culturale che fa ‘acqua da tutte le parti‘, solo agendo sull’alfabetizzazione sociale potrebbero forse cambiare davvero le cose nel mondo del lavoro ed in famiglia. La politica stessa dovrebbe già da ora pensare a delle misure che vadano nella direzione di un cambiamento, se non si iniziano a mettere le basi oggi, difficile si possa arrivare ad un risultato domani, almeno per le donne di domani. Le interessanti ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sullae sule l’importanza dello stesso é intervenuta con un post davvero significativo Orietta Armiliato, amministratrice del Comitato Opzione donna Social, che fa notare come nulla possa cambiare sulle differenze di genere ancora esistentise non si parte dal cambio di un retaggio culturale che fa ‘acqua da tutte le parti‘, solo agendo sull’potrebbero forse cambiare davvero le cose nel mondo del lavoro ed in famiglia. La politica stessa dovrebbe già da ora pensare a delle misure che vadano nella direzione di un cambiamento, se non si iniziano a mettere le basi, difficile si possa arrivare ad un risultato domani, almeno per le donne di domani. Le interessanti ...

