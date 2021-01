Ricorso Lombardia zona rossa, sentenza Tar Lazio: “Non luogo a provvedere” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente Riccardo Savoia della sezione terza quater del Tar del Lazio ha dichiarato poco fa “il non luogo a provvedere” sul Ricorso presentato dalla Regione Lombardia sulla zona rossa come effetto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della difesa della stessa regione. “Vista la istanza – si legge nel provvedimento – con cui la difesa della Regione rinunciava alla domanda cautelare, informando che: – medio tempore, a seguito della richiesta formulata dalla Regione ricorrente, la Cabina di Regia, con verbale del 22 gennaio 2021, comunicava che “in forza di un nuovo invio di dati il giorno 20 gennaio 2021 da parte della Regione Lombardia con revisione anche retrospettiva da metà dicembre 2020 dei campi dati relativi alla “data inizio ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente Riccardo Savoia della sezione terza quater del Tar delha dichiarato poco fa “il non” sulpresentato dalla Regionesullacome effetto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della difesa della stessa regione. “Vista la istanza – si legge nel provvedimento – con cui la difesa della Regione rinunciava alla domanda cautelare, informando che: – medio tempore, a seguito della richiesta formulata dalla Regione ricorrente, la Cabina di Regia, con verbale del 22 gennaio 2021, comunicava che “in forza di un nuovo invio di dati il giorno 20 gennaio 2021 da parte della Regionecon revisione anche retrospettiva da metà dicembre 2020 dei campi dati relativi alla “data inizio ...

