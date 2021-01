Ribaltone Napoli | Gattuso rischia l’esonero Il possibile successore

Leggi su instanews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Azzurri in vantaggio dopo 9 secondi (record) ma poi si spengono: Juric si prende i 3 punti. Ilci ricasca:ne perde un’altra. Il tecnico finisce in discussione: un suggestivo ritorno l’ipotesi per il(websource)Questo è unillusorio. Tralasciando la sconfitta di Supercoppa contro la Juventus, la squadra brillante e spietata vista domenica scorsa contro la Fiorentina si è miseramente persa. A Verona gli azzurri diincassano un’altra sconfitta, perdendo la ghiotta opportunità di arrivare a -6 dalla vetta (dopo lo stop del Milan e il pari dell’Inter) e giocando un’altra partita molto deludente. Eppure, il vantaggio-flash di Lozano, in gol dopo 9 secondi (è record in Serie A per il) aveva illuso tutti. Gli azzurri si sono progressivamente ...