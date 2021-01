Riaprono le scuole a Milano | tanti in bici | il tpl regge bene

Leggi su dire

(Di lunedì 25 gennaio 2021) MILANO – Milano si risveglia un giorno dopo la zona arancione e con la città molti studenti delle scuole superiori, che tornano finalmente in classe. C’era tanta preoccupazione per la tenuta dei mezzi di trasporto, ma il piano messo a punto dal Comune e dalla Prefettura, per il momento, sembra reggere. Gli orari sono stati ripensati non solo per gli alunni, ma per tutta la città.